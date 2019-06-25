Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение об Офисе президента Украины.

Это закреплено указом №436/2019 от 25 июня. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Согласно Положению, Офис президента – постоянно действующий вспомогательный орган, образованный главой государства в соответствии с п.28 ч.1 ст.106 Конституции Украины.

Среди задач Офиса – осуществление экспертного анализа политических, экономических, социальных, гуманитарных и других процессов, происходящих в Украине и мире, подготовка по его результатам для представления на рассмотрение президенту предложений по внутренней и внешней политике; участие в обработке предложений относительно осуществления президентом руководства в сферах национальной безопасности и обороны Украины, выполнения им полномочий председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины, осуществление контроля над сектором безопасности и обороны; осуществление экспертизы принятых Верховной Радой законов, поступивших на подпись главе государства, подготовка предложений по подписанию законов или применению права вето и т.д.

Офис президента обеспечивает в установленном порядке взаимодействие президента с Верховной Радой, Кабинетом министров, правоохранительными, другими государственными органами, органами местного самоуправления, объединениями граждан (в том числе политическими партиями, профсоюзами), предприятиями, учреждениями, организациями, способствует повышению эффективности такого взаимодействия.

В числе задач - подготовка проектов конституционных представлений, обращений президента в Конституционный суд Украины и предложений относительно позиции президента в делах, которые рассматриваются КС; обеспечение рассмотрения запросов народных депутатов, групп нардепов и комитетов Верховной Рады к президенту.

Офис имеет право получать информацию, документы и материалы от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и их должностных лиц; привлекать к выполнению отдельных работ и задач, к участию в изучении отдельных вопросов ученых и специалистов, в том числе на договорной основе, работников центральных и местных органов исполнительной власти.

В процессе выполнения задач Офис взаимодействует в установленном порядке с органами Верховной Рады и ее аппаратом, Кабинетом министров и его секретариатом, аппаратом СНБО, центральными и местными органами исполнительной власти, правоохранительными, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, научными и другими учреждениями, организациями, а также с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций.

В составе Офиса: руководитель Офиса и его первый заместитель, заместители; руководитель аппарата Офиса президента; первый помощник президента и помощники президента, а также советники; пресс-секретарь президента; уполномоченные президента и его представители. Кроме того, в структуру Офиса входят Кабинет президента; Кабинет руководителя Офиса президента, директораты и департаменты.

Руководитель Офиса президента, в частности, координирует деятельность своего первого заместителя и заместителей, руководителя аппарата Офиса, пресс-секретаря президента, представителей президента и уполномоченных, обеспечивает координацию работы структурных подразделений Офиса. На него также возложена координация работы консультативных, совещательных и других образованных президентом вспомогательных органов и служб, их взаимодействие со структурными подразделениями Офиса.

Кроме того, руководитель Офиса определяет порядок посещения гражданами и охраны административных зданий и служебных помещений Офиса; реализует в пределах полномочий, определенных законодательством, государственную политику в сфере охраны государственной тайны.

Как сообщалось, Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины (указ №417/2019 от 20 июня).

Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ №435/2019), другим указом (№434/2019) он уволен с поста главы администрации главы государства.

Переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров – соответствующими указами они уволены с должностей в администрации президента и назначены на те же должности в Офисе главы государства.