Политика

15:36 25.06.2019

"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

2 мин читать
"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

Партия "Голос" в случае прохождения в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов намерена инициировать изменения в Конституцию Украины, ограничивающие срок пребывания на должности нардепа не более чем двумя каденциями подряд и обязуются своим примером продемонстрировать такой подход, вне зависимости от результата прохождения их инициативы в парламенте.

"Партия "Голос" предлагает конституционно ограничить возможность депутатов занимать свои должности только дважды, две каденции подряд, то есть быть в Верховной Раде не более 10 лет", - сказал лидер партии Святослав Вакарчук на брифинге у здания Верховной Рады во вторник.

Он заявил, что кандидаты от "Голоса" сразу после прохождения в парламент инициируют такие изменения в Основной закон.

При этом политик отметил, что они подписывают публичное обязательство не избираться в парламент более двух раз подряд.

"Независимо от решения Верховной Рады относительно предлагаемых нами изменений, каждый из нас берет на себя личное обязательство не баллотироваться в Верховную Раду более двух созывов подряд, чтобы дать возможность новым людям и новым идеям прийти в обновленный парламент и продолжить работать на пользу Украины", - зачитал Вакарчук текст публичного обязательства, который распечатали на баннере и который подписали баллотирующиеся от "Голоса" кандидаты.

Он добавил, что на сайте партии опубликуют аналогичный документ с подписями претендентов на членство в парламенте.

Кроме того, лидер партии заявил что "Голос" выступает за введение санкций в отношении нардепов-прогульщиков.

По словам Вакарчука, за прогул 25% заседаний на протяжении сессии его политсила предлагает лишать нардепов зарплаты на протяжении следующей сессии. Если парламентарий прогуляет более 50% заседаний без уважительных причин, предлагают отзывать его мандат.

"Голос" также считает необходимым сократить количество народных депутатов, однако пока в партии не конкретизируют, сколько по их мнению должно быть парламентариев.

Теги: #вакарчук #голос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 25.06.2019
Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

15:35 25.06.2019
"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

11:53 25.06.2019
Замминистра здравоохранения Илык подал заявление об отставке

Замминистра здравоохранения Илык подал заявление об отставке

11:14 25.06.2019
В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

23:32 24.06.2019
Гройсман за еще одни досрочные выборы в Раду после внесения изменений в Конституцию для сокращения количества депутатов

Гройсман за еще одни досрочные выборы в Раду после внесения изменений в Конституцию для сокращения количества депутатов

15:57 24.06.2019
"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

15:24 24.06.2019
"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

15:15 24.06.2019
Вместо Билецкого по округу №217 в Оболонском районе Киева будет баллотироваться экс-командир "Азова" Жорин

Вместо Билецкого по округу №217 в Оболонском районе Киева будет баллотироваться экс-командир "Азова" Жорин

14:04 24.06.2019
Пашинский пожаловался правоохранителям на попытки зарегистрировать его однофамильцев в округе №64

Пашинский пожаловался правоохранителям на попытки зарегистрировать его однофамильцев в округе №64

12:16 24.06.2019
ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией администрации в офис президента

Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией администрации в офис президента

Счетная палата приняла к рассмотрению обращение Тимошенко по банкротству ГТС

Тимошенко призывает Зеленского провести срочные переговоры с лидерами Европы по полномочиям делегации РФ в ПАСЕ и созвать срочные консультации внутри страны

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и отказалась от ответственности за мир в Европе – замминистра МИД Украины

Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

Комитеты ПАСЕ в течение суток должны предложить проект решения по полномочиям российской делегации в Ассамблеи - Гончаренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА