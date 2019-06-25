Счетная палата приняла к рассмотрению обращение Тимошенко по банкротству ГТС

Счетная палата приняла к рассмотрению депутатское обращение лидера ВО "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлии Тимошенко о необходимости проверить, кто доводит украинскую газотранспортную систему (ГТС) до банкротства с целью лишения Украины ценной стратегической собственности.

"По нашим данным, ГТС, которая стоит 300 млрд евро (если ее построить с нуля), которая имеет не только трубопроводы, но и стратегически важные газовые хранилища, необходимые для обеспечения энергетической безопасности страны, искусственно доводят до банкротства. Это делается для того, чтобы из государственной собственности передать в ОАО "Магистральные газопроводы Украины", а затем на базе постановлений правительства это ПАО передать в управление неизвестно кому и отделить украинскую власть и общество от управления своей собственностью и получения прибыли - это 3 млрд евро ежегодно", - сказала Тимошенко после участия в заседании Счетной палаты, сообщает во вторник пресс-служба "Батькивщины".

По словам политика, доведение ГТС до банкротства очевидно, ведь в 2016 году убытки "Укртрансгаза" были созданы искусственно на уровне 6 млрд грн, 2017г - почти 25 млрд грн, 2018г – 32,5млрд грн. Цель таких действий, убеждена Тимошенко - продать потом ГТС за бесценок, вследствие чего каждая украинская семья потеряет 18 тыс. евро.

На заседании Счетной палаты политик также обратилась к ее членам с просьбой изучить постановления Кабмина, которые предусматривают лишение Украины госсобственности.

"Это превышение полномочий правительства, когда за спиной у народа нашу собственность забирают", - сказал она, и выразила надежду, что президент Украины Владимир Зеленский "наложит вето на эти постановления, ведь останавливать такие аферы - его прямая функция".

Как сообщила Тимошенко, Счетная палата определила, что в течение нескольких дней изучит материалы и проведет внеочередное заседание, и начнет проверки по ее обращению.