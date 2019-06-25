Тимошенко призывает Зеленского провести срочные переговоры с лидерами Европы по полномочиям делегации РФ в ПАСЕ и созвать срочные консультации внутри страны

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского в следующие сутки провести телефонные переговоры со всеми ключевыми лидерами Европы и убедить их не подтверждать полномочия российской делегации ПАСЕ, а также созвать на срочные консультации руководство Верховной Рады и фракций, правительство, МИД и Совет нацбезопасности и бороны (СНБО).

"Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран "Нормандского формата" - Франция и Германия. За решение проголосовала также страна, которая больше всего пострадала от сбитого россиянами самолета Малазийских авиалиний – Нидерланды и еще многие европейские страны. Это яркое свидетельство фактического конца "Нормандского формата". Потому что не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ", - сказано в заявлении Тимошенко, обнародованном на сайте партии ВО "Батькивщина" во вторник.

В то же время она отметила, что союзниками Украины до конца остались Великобритания, Латвия, Польша, Литва, Эстония, Грузия и Швеция.

"Голосование фактически отменило санкции ПАСЕ за захват чужих территорий, за нарушение прав человека, за санкционированные убийства граждан нашего государства. Это беспрецедентный факт, когда ПАСЕ большинством голосов ради возвращения Российской Федерации пошла на то, чтобы изменить свои принципы, ради которых и создавалась эта организация 70 года назад", - сказала лидер "Батькивщины".

В то же время Тимошенко указала, что благодаря усилиям украинской и грузинской делегаций вопросы физического возвращения российской делегации в сессионный зал ПАСЕ отложено еще на 24 часа.

"Хочу напомнить, что в составе российской делегации - 6 человек из санкционного списка ЕС, США и Канады, в частности лицо, претендующее на кресло вице-спикера ПАСЕ. Это недопустимо. У Украины есть сутки, каждую минуту которых нужно использовать для активных дипломатических действий", - заявила Тимошенко.

"Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины. За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг", - подчеркнула лидер ВО "Батькивщина".

Она также предложила президенту созвать на срочные консультации руководителей Верховной Рады и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО "для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий".