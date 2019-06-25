Политика

13:48 25.06.2019

Тимошенко призывает Зеленского провести срочные переговоры с лидерами Европы по полномочиям делегации РФ в ПАСЕ и созвать срочные консультации внутри страны

2 мин читать
Тимошенко призывает Зеленского провести срочные переговоры с лидерами Европы по полномочиям делегации РФ в ПАСЕ и созвать срочные консультации внутри страны

 Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского в следующие сутки провести телефонные переговоры со всеми ключевыми лидерами Европы и убедить их не подтверждать полномочия российской делегации ПАСЕ, а также созвать на срочные консультации руководство Верховной Рады и фракций, правительство, МИД и Совет нацбезопасности и бороны (СНБО).

"Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран "Нормандского формата" - Франция и Германия. За решение проголосовала также страна, которая больше всего пострадала от сбитого россиянами самолета Малазийских авиалиний – Нидерланды и еще многие европейские страны. Это яркое свидетельство фактического конца "Нормандского формата". Потому что не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ", - сказано в заявлении Тимошенко, обнародованном на сайте партии ВО "Батькивщина" во вторник.

В то же время она отметила, что союзниками Украины до конца остались Великобритания, Латвия, Польша, Литва, Эстония, Грузия и Швеция.

"Голосование фактически отменило санкции ПАСЕ за захват чужих территорий, за нарушение прав человека, за санкционированные убийства граждан нашего государства. Это беспрецедентный факт, когда ПАСЕ большинством голосов ради возвращения Российской Федерации пошла на то, чтобы изменить свои принципы, ради которых и создавалась эта организация 70 года назад", - сказала лидер "Батькивщины".

В то же время Тимошенко указала, что благодаря усилиям украинской и грузинской делегаций вопросы физического возвращения российской делегации в сессионный зал ПАСЕ отложено еще на 24 часа.

"Хочу напомнить, что в составе российской делегации - 6 человек из санкционного списка ЕС, США и Канады, в частности лицо, претендующее на кресло вице-спикера ПАСЕ. Это недопустимо. У Украины есть сутки, каждую минуту которых нужно использовать для активных дипломатических действий", - заявила Тимошенко.

"Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины. За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг", - подчеркнула лидер ВО "Батькивщина".

Она также предложила президенту созвать на срочные консультации руководителей Верховной Рады и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО "для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий".

Теги: #пасе #тимошенко #переговоры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 25.06.2019
Счетная палата приняла к рассмотрению обращение Тимошенко по банкротству ГТС

Счетная палата приняла к рассмотрению обращение Тимошенко по банкротству ГТС

13:18 25.06.2019
Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

13:00 25.06.2019
70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на востоке страны – опрос

70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на востоке страны – опрос

12:59 25.06.2019
Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

12:19 25.06.2019
Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

12:10 25.06.2019
ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и отказалась от ответственности за мир в Европе – замминистра МИД Украины

ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и отказалась от ответственности за мир в Европе – замминистра МИД Украины

12:08 25.06.2019
Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

12:05 25.06.2019
Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

12:05 25.06.2019
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

11:46 25.06.2019
Комитеты ПАСЕ в течение суток должны предложить проект решения по полномочиям российской делегации в Ассамблеи - Гончаренко

Комитеты ПАСЕ в течение суток должны предложить проект решения по полномочиям российской делегации в Ассамблеи - Гончаренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

Комитеты ПАСЕ в течение суток должны предложить проект решения по полномочиям российской делегации в Ассамблеи - Гончаренко

В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

ПОСЛЕДНЕЕ

Решением ПАСЕ уничтожена международная коалиция "за Украину" и создается коалиция в поддержку агрессии и аннексии – вице-премьер Кириленко

В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

Климпуш-Цинцадзе о решении ПАСЕ: Теперь на сессиях Ассамблеи сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов

Яценюк: если принятую ПАСЕ резолюцию нельзя будет обжаловать, Украине следует приостановить свою деятельность в Ассамблее

После решения ПАСЕ Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения РФ" за Крым и Донбасс не распространился дальше

Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

Суд 25 июня рассмотрит иск "Руха новых сил" Саакашвили на отказ ЦИК в регистрации своих кандидатов на выборах Рады

Партия «Европейская солидарность»: мы становимся свидетелями разрушения Совета Европы

Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Мураев вызвал Бойко на публичные дебаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА