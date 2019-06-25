Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы просит украинские власти срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

"Решение украинской делегации в ПАСЕ. 1) Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий Российской делегации. 2) Делегация обращается в Верховную Раду Украины относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ", - написал член делегации, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Также, по словам нардепа, делегация обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел Украины "относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".

Член украинской парламентской делегации Алексей Гончаренко (фракция "БПП") в Фейсбук в свою дал такие формулировки решения украинской делегации в ПАСЕ:

"1. Мы прекращаем своё участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации.

2. Мы обращаемся к Верховной Раде срочно рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ПАСЕ.

3. Мы обращаемся к президенту и МИДу Украины, необходимо срочно выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".