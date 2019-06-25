Политика

12:59 25.06.2019

Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

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 Российская делегация встанет и уйдет из ПАСЕ если в докладах по оспариванию полномочий в ПАСЕ будет хоть малейшее ограничение, заявил "Интерфаксу" глава делегации Петр Толстой.

В настоящее время ПАСЕ, в соответствии с регламентом, не может лишить российскую делегацию права голосовать, выступать в ПАСЕ и быть представленной в органах ассамблеи - так называемые "большие санкции".

Но у ПАСЕ остался ряд возможностей для наложения санкций на российскую делегацию - так называемые "малые санкции". Так ПАСЕ может ограничить российскую делегацию в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях, в праве членов делегации быть назначенными докладчиками, наблюдателями за выборами, а также представлять ПАСЕ и СЕ в иных организациях, сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате ПАСЕ.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать российская делегация, если хотя бы одно из этих малых ограничений будет в докладах об оспаривании полномочий делегаций, Толстой заявил: "Встанем и уйдем".

Теги: #рф #пасе
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