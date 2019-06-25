ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и отказалась от ответственности за мир в Европе – замминистра МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает капитуляцией Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) перед шантажом Российской Федерации, приняв резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

"ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом и де-факто отказалась от ответственности за мир и демократию в Европе. Это возлагает дополнительную ответственность на ОБСЕ за безопасность и стабильность в Европе – главный месседж Украины на ASRC19 OSCE (Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности – ИФ)", - сообщил дипломат на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.