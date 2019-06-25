Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

Украинская делегация в ПАСЕ будет принимать участие только в тех заседаниях ассамблеи, где рассматривается вопрос о санкциях в отношении российской делегации, заявляет народный депутат Украины, член украинской парламентской делегации Алексей Гончаренко.

"Украинская делегация приняла решение, что будет принимать только в тех пунктах, которые рассматривают санкции против делегации Российской Федерации", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Прямой" во вторник.

Он уточнил, что до сегодняшнего дня российская делегация еще фактически не имеет полномочий – "они должны быть утверждены в среду". По словам Гончаренко, задача украинских парламентариев добиться, чтобы к российской делегации применили санкции.

"Мы можем наложить на них санкции, которые ограничат их присутствие в наблюдательных миссиях, в том числе за выборами, (не дать им – ИФ) возможности занимать руководящие должности в комитетах", - отметил Гончаренко.