Политика

12:05 25.06.2019

Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

2 мин читать
Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации Российской Федерации.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он поблагодарил делегацию Верховной Рады в Ассамблее и дружественные Украине национальные делегации за поддержку украинской позиции в этом вопросе.

Также президент Украины отметил, что главным аргументом в пользу возвращения российской делегации стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. "Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - написал Зеленский.

При этом глава Украинского государства добавил: "А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее - организации, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать, и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков. Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни".

Как сообщалось, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

Теги: #пасе #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 25.06.2019
Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

12:59 25.06.2019
Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

12:21 25.06.2019
Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

12:19 25.06.2019
Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

12:10 25.06.2019
ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и отказалась от ответственности за мир в Европе – замминистра МИД Украины

ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и отказалась от ответственности за мир в Европе – замминистра МИД Украины

12:08 25.06.2019
Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

12:05 25.06.2019
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

11:46 25.06.2019
Комитеты ПАСЕ в течение суток должны предложить проект решения по полномочиям российской делегации в Ассамблеи - Гончаренко

Комитеты ПАСЕ в течение суток должны предложить проект решения по полномочиям российской делегации в Ассамблеи - Гончаренко

11:30 25.06.2019
Решением ПАСЕ уничтожена международная коалиция "за Украину" и создается коалиция в поддержку агрессии и аннексии – вице-премьер Кириленко

Решением ПАСЕ уничтожена международная коалиция "за Украину" и создается коалиция в поддержку агрессии и аннексии – вице-премьер Кириленко

11:23 25.06.2019
В ПАСЕ оспорены полномочия делегации России, утверждение откладывается на 24 часа

В ПАСЕ оспорены полномочия делегации России, утверждение откладывается на 24 часа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

Комитеты ПАСЕ в течение суток должны предложить проект решения по полномочиям российской делегации в Ассамблеи - Гончаренко

В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

После решения ПАСЕ Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения РФ" за Крым и Донбасс не распространился дальше

ПОСЛЕДНЕЕ

В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

Климпуш-Цинцадзе о решении ПАСЕ: Теперь на сессиях Ассамблеи сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов

Яценюк: если принятую ПАСЕ резолюцию нельзя будет обжаловать, Украине следует приостановить свою деятельность в Ассамблее

После решения ПАСЕ Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения РФ" за Крым и Донбасс не распространился дальше

Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

Суд 25 июня рассмотрит иск "Руха новых сил" Саакашвили на отказ ЦИК в регистрации своих кандидатов на выборах Рады

Партия «Европейская солидарность»: мы становимся свидетелями разрушения Совета Европы

Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Мураев вызвал Бойко на публичные дебаты

Порошенко призывает правительство Украины удешевить авиарейсы с Грузией, а МИД - начать переговоры об изменении названия Грузии на Сакартвело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА