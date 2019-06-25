Политика

11:30 25.06.2019

Решением ПАСЕ уничтожена международная коалиция "за Украину" и создается коалиция в поддержку агрессии и аннексии – вице-премьер Кириленко

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Решением ПАСЕ уничтожена международная коалиция "за Украину" и создается коалиция в поддержку агрессии и аннексии – вице-премьер Кириленко

 Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает поддержку Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции, которая открывает путь для возвращения в Ассамблею российской делегации, одним из следствий бездействия президента Украины Владимира Зеленского.

"Международная коалиция "За Украину" уничтожена решением ПАСЕ. Кстати, это также и следствие президентских выборов в Украине и бездействия нового президента. По сути, на наших глазах создается коалиция в поддержку агрессии и аннексии. Но с нами верные друзья. И главное - с нами правда!", - написал Кириленко на своей странице в социальной сети Facebook во вторник.

Как сообщалось, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

Теги: #кириленко #пасе
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