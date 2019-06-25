Политика

11:14 25.06.2019

В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

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В суд поступил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Бойко кандидатом в депутаты

В Шестой апелляционный административный суд поступил иск с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в партии заявляют, что никаких правовых оснований для отказа в регистрации Бойко не существует.

"Сегодня, вступившие в сговор представители старой и новой власти подали очередной иск с целью помешать участию Юрия Бойко в выборах. Политические мошенники обратились в Шестой апелляционный административный суд с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Бойко Юрия Анатольевича кандидатом в народные депутаты по избирательному списку политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Причина юридической истерики противников и конкурентов ясна. Это растущая поддержка нашей партии гражданами Украины. Наши конкуренты не могут смириться с высоким доверием граждан лично к Юрию Бойко как сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кандидату на пост премьер-министра Украины. Их действия доказывают только одно — мы единственная оппозиционная партия в Украине", - сказано в заявлении, обнародованном на сайте партии во вторник.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что никаких правовых оснований для отказа в регистрации Бойко кандидатом в депутаты не существует.

"Мы выражаем полную поддержку сопредседателю нашей партии и готовы участвовать в любых судебных разбирательствах по этому вопросу. Мы знаем, в чьих интересах действуют доносчики и аферисты. Еще раз подчеркиваем: их жалкие попытки помешать деятельности нашей партии обречены на провал", - сказано в заявлении политсилы.

Теги: #бойко #опзж #суд #выборы
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