Климпуш-Цинцадзе о решении ПАСЕ: Теперь на сессиях Ассамблеи сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не повод Украине сдаваться и останавливать борьбу.

"ПАСЕ открыла "ящик Пандоры" – ради денежного взноса России под прикрытием борьбы за право простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решение которого Россия и так не выполняет, вернули право голоса делегации из Мордора. Теперь, как и в Совбезе ООН, на сессиях ПАСЕ, сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов, все глубже разъедая критическое мышление и здравый смысл, глубже разрушая основы демократии и прав человека", - написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Также она допустила, что во время визитов президента Украины Владимира Зеленого в Германию и Францию не была четко и бескомпромиссно донесена позиция исполнительной власти Украины к международным партнерам. "Или такой позиции уже не было?" - добавила она.

В то же время, вице-премьер отметила, что это решение ПАСЕ не повод Украине сдаваться и не повод останавливать борьбу.

"Впереди еще сложная работа, поэтому важно, чтобы Украина только укрепляла и себя, и имела такое же мощное, опытное, патриотическое представительство во всех ассамблеях и в дальнейшем", - добавила она, поблагодарив украинскую делегацию в Ассамблеи.

Как сообщалось, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма Ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.