Политика

10:01 25.06.2019

Яценюк: если принятую ПАСЕ резолюцию нельзя будет обжаловать, Украине следует приостановить свою деятельность в Ассамблее

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Яценюк: если принятую ПАСЕ резолюцию нельзя будет обжаловать, Украине следует приостановить свою деятельность в Ассамблее

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что приняв резолюцию, ведущую к возврату России в ПАСЕ, Ассамблея была скомпрометирована и если это решение не удастся обжаловать, то Украине следует приостановить свою деятельность в ней.

"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России - позорное. Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности покидают этот форум… Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение - обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность", - написал Яценюк на своей странице в соцсети Фейсбук.

Политик призвал "всех союзников и единомышленников также рассмотреть такой вариант реакции на этот общеевропейский позор".

Он также выразил благодарность всей украинской делегации а ПАСЕ за борьбу: "Единство и преданность наших парламентариев заслуживают самых высоких оценок".

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

Теги: #яценюк #пасе
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