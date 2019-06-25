Политика

09:58 25.06.2019

После решения ПАСЕ Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения РФ" за Крым и Донбасс не распространился дальше

1 мин читать
После решения ПАСЕ Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения РФ" за Крым и Донбасс не распространился дальше

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что воспринимает принятую этой ночью ПАСЕ резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения делегации РФ, как мощный вызов Украине и первый серьезный дипломатический удар.

"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине… В ближайшее время я задействую все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше", - заявил Порошенко во вторник утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также отметил, что данная резолюция является первым серьезным дипломатическим ударом, который получила Украина за последние пять лет.

"Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - подчеркнул Порошенко.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

Теги: #пасе #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:01 25.06.2019
Яценюк: если принятую ПАСЕ резолюцию нельзя будет обжаловать, Украине следует приостановить свою деятельность в Ассамблее

Яценюк: если принятую ПАСЕ резолюцию нельзя будет обжаловать, Украине следует приостановить свою деятельность в Ассамблее

07:55 25.06.2019
Принятая ПАСЕ резолюция является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы – МИД

Принятая ПАСЕ резолюция является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы – МИД

07:40 25.06.2019
Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права – Гройсман

Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права – Гройсман

02:27 25.06.2019
ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору - Арьев

ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору - Арьев

02:12 25.06.2019
В украинской делегации в ПАСЕ допускают возможность приостановить свое участие в ассамблее

В украинской делегации в ПАСЕ допускают возможность приостановить свое участие в ассамблее

23:45 24.06.2019
Если Россию вернут в ПАСЕ, то в декабре возможно облегчение либо отмена санкций против России со стороны ЕС - Геращенко

Если Россию вернут в ПАСЕ, то в декабре возможно облегчение либо отмена санкций против России со стороны ЕС - Геращенко

23:09 24.06.2019
Гройсман: Возвращение России в ПАСЕ создаст большие угрозы для самой Ассамблеи

Гройсман: Возвращение России в ПАСЕ создаст большие угрозы для самой Ассамблеи

22:02 24.06.2019
Геращенко: возвращение РФ в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

Геращенко: возвращение РФ в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

18:37 24.06.2019
Партия «Европейская солидарность»: мы становимся свидетелями разрушения Совета Европы

Партия «Европейская солидарность»: мы становимся свидетелями разрушения Совета Европы

18:04 24.06.2019
Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Мураев вызвал Бойко на публичные дебаты

Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания за нарушение регламента

"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

АП рассматривает возможность сокращения количества министерств - Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

Суд 25 июня рассмотрит иск "Руха новых сил" Саакашвили на отказ ЦИК в регистрации своих кандидатов на выборах Рады

Мураев вызвал Бойко на публичные дебаты

Порошенко призывает правительство Украины удешевить авиарейсы с Грузией, а МИД - начать переговоры об изменении названия Грузии на Сакартвело

Автоматической замены госсекретарей с приходом нового правительства не будет - глава Нацагентства госслужбы

Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания за нарушение регламента

"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

АП рассматривает возможность сокращения количества министерств - Гончарук

Вятрович считает странной идею переноса администрации президента в Украинский дом

Зеленский назначил врио глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА