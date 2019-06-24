Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовила более 200 поправок к проекту резолюции, которая предлагает возвратить делегацию России в ПАСЕ, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Наша делегация подготовила более 200 поправок к этому докладу, который углубляет политический кризис в ПАСЕ, и разрушает Организацию", - написала Геращенко в Фейсбуке в понедельник.

Она сообщила, что в настоящее время в ПАСЕ начались дебаты по резолюции, ключевые месседжи которой, – "вернуть РФ и чтобы РФ платила взносы".

"Деньги преобладают принципы", - подытожила Геращенко.

Летняя сессия ПАСЕ проходит с 24 по 28 июня в Страсбурге.

В понедельник в 16.00 ассамблея приступила к обсуждению доклад члена ПАСЕ Петры де Суттер, по итогам которого рассмотрит резолюцию. Проект этой резолюции содержит поправки в Регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, что закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.

Источник в аппарате ассамблеи сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) сказал, что поскольку поправок "очень много, обсуждение может затянуться за полночь".