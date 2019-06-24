Политика

17:38 24.06.2019

Порошенко призывает правительство Украины удешевить авиарейсы с Грузией, а МИД - начать переговоры об изменении названия Грузии на Сакартвело

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Порошенко призывает правительство Украины удешевить авиарейсы с Грузией, а МИД - начать переговоры об изменении названия Грузии на Сакартвело

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает украинское правительство и Министерство инфраструктуры предоставить скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия.

"Наша политическая сила ("Европейская солидарность" – ИФ) полностью солидарна с народом Грузии, который сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией. Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение, и наносит удар по туристической Грузии", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По его словам, украинцы не должны оставить в беде "своих грузинских братьев".

"Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию. Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты", - написал Порошенко.

Он также высказал мнение, что Министерство иностранных дел Украины должно начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело.

"Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело – значит поддержать Украину", - написал Порошенко.

Теги: #европейская_солидарность #грузия #порошенко
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