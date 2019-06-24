Политика

16:12 24.06.2019

Автоматической замены госсекретарей с приходом нового правительства не будет - глава Нацагентства госслужбы

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Автоматической замены госсекретарей с приходом нового правительства не будет - глава Нацагентства госслужбы

Глава Национального агентства государственной службы Константин Ващенко уверен, что автоматической замены государственных секретарей при министерствах с приходом нового правительства не будет.

"Состоялась реформа (госуправления - ИФ) или нет - это мы увидим по одному признаку: если снова станем свидетелями каких-то тотальных кадровых изменений в системе государственных служб, это значит, что мы повторяем прежние ошибки. Но я уверен, что этого не будет, а те изменения, которые состоятся, будут носить продуманный и взвешенный характер", - сказал Ващенко, отвечая на вопрос агентства в ходе конференции "Реформа государственного управления: вызовы и перспективы" в Киеве в понедельник.

Он напомнил, что государственный секретари были избраны посредством конкурсов на пять лет.

"Не должно быть автоматической замены государственных секретарей со сменой Кабинета министров. Но это не означает, что все госслужащие должны до пенсии держаться за свои должности. Должны быть механизмы эволюционной замены людей, а не просто по факту смены правительства", - добавил Ващенко.

Как сообщалось, введение должностей госсекретарей министерств было одним из положений реформы государственной службы. Первые конкурсы на замещение этих должностей Кабмин объявил в 2016 году. На госсекретарей возлагается обеспечение деятельности аппарата министерства, организация текущей работы. Таким образом, реформа предполагала разделение административных и политических функций в руководстве министерствами.

Теги: #госслужба #ващенко #кадры #кабмин
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