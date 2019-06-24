Политика

16:08 24.06.2019

Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания за нарушение регламента

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Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания за нарушение регламента

Украинская делегация требует отстранить президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье (Liliane Maury Pasquier) от ведения ею заседания из-за нарушения регламента, сообщил председатель делегации Верховной Рады в Ассамблеи Владимир Арьев.

"Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов", - написал Арьев на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он пояснил, что президент ПАСЕ допустила нарушение регламента: "Произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих)".

"Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но отказалась исправлять неправомерные действия", - поделился Арьев.

Теги: #пасе #арьев
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