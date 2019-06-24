Вятрович считает странной идею переноса администрации президента в Украинский дом

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович считает не лучшим вариантом переезд администрации президента в здание бывшего музея Ленина, где в настоящее время располагается национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", в контексте идеи отрыва от коммунистического прошлого.

"Очень странная мысль о переезде администрации в Украинский дом. Не знаю правильное ли это решение менять Администрацию на музей, а музей на Администрацию. Очень странно, что одной из причин, почему это должно происходить, называлась некая идеологическая потребность оторваться от коммунистического прошлого, так как на Банковой было ЦК Компартии Украины. В то же время выбирать для решения этой проблемы бывший музей Ленина, наверное, не наилучший вариант", - сказал Вятрович журналистам в Киеве в понедельник.

Глава УИНП считает, что такое решение не разгрузит движение транспорта в центре Киева.

"Этот переезд и переименования администрации президента в офис, скрывают еще одну важную политическую цель, которую ставит перед собой команда Зеленского – это сохранить на должности Андрея Богдана, который подпадает под закон об очищении власти", - считает чиновник.

По мнению Вятровича, после переименования Богдан сможет без нарушений возглавлять данную структуру, так как Офис президента в законе о люстрации не упомянут.

Как сообщалось, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с проектом реорганизации администрации президента Украины и ее переноса в здание на Европейской площади в центре Киева, в котором в настоящее время располагается национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", также известный как "Международный конгресс-центр" (ICC). Проект предусматривает реорганизацию АП по типу открытого офиса. Реконструкция предусматривает сохранение здания в существующих формах и применение ряда современных, в частности, энергоэффективных технологий.

Пятиэтажное здание "Украинского дома" было построено в 1982 году на месте снесенного трехэтажного здания гостиницы "Европейская". Изначально и до 1993 году в нем был расположен Киевский филиал Центрального музея Ленина, в частности, проходили церемонии принятия детей школьного возраста во Всесоюзную пионерскую организацию им.Ленина. Нынешний функционал здание получило в 1993 году.

Площадь здания превышает 17 тыс кв м, оно включает концертный зал площадью 782 кв м, медиа-центр, экспозиционные, фуршетные и другие функциональные площади. В здании проходят конференции, съезды, выставки, презентации, концерты, литературные встречи и прочие мероприятия.