Экс-гендиректор «Артека» хочет стать руководителем ДУС

Прежний гендиректор «Артека» Борис Новожилов решил принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами (Державне управління справами, ДУС), сообщил он на своих странице на Facebook.



«Я решил принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами (ДУС, или, как чаще говорят, ДУСя). С точки зрения государственных интересов моя программа является безальтернативной. ДУСя как структура должна быть ликвидированной», - написал он.



Среди кандидатов вряд ли найдется чиновник, готовый ликвидировать собственную «кормушку», рассуждает он. «Так же трудно будет найти чиновника с позитивными показателями его деятельности на предыдущих должностях. А с отсутствием коррупционных связей– почти нереально. При этом нужны же еще и знание структуры и опыт работы. Все это у меня есть», - пишет Новожилов.



В 2005-2006 годах Борис Новожилов был сначала советником, а позже руководителем одного из управлений в структуре ДУС. Курировал деятельность приблизительно 30 государственных предприятий, санаториев, гостиниц, резиденций. В том числе и знаменитого Международного детского центра «Артек».



Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность главы Государственного управления делами. Соответствующее распоряжение №63/2019 обнародовали на сайте президента 20 июня. Согласно документу, Зеленский также распорядился утвердить условия проведения конкурса.