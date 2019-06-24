Вместо Билецкого по округу №217 в Оболонском районе Киева будет баллотироваться экс-командир "Азова" Жорин

Народный депутат, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий в понедельник проведет встречу с жителями Оболонского района Киева, на которой отчитается за 5 лет работы и представит экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, который будет баллотироваться по этому округу как самовыдвиженец на внеочередных парламентских выборах.

"Приглашаем на встречу с народным депутатом Андреем Билецким, которая состоится 24 июня в 18.00 возле Оболонской РГА… Вместе с командой общественной приемной нардеп отчитается за пять лет работы. Кроме того, Билецкий представит местной громаде экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, одного из своих ближайших и самых достойных побратимов. В 2016-2017 годах Жорин принял на себя командование полком "Азов", а в 2019 году баллотируется в Верховную Раду именно по 217 мажоритарному округу", - говорится в обнародованном в телеграмм-канале партии "Нацкорпус" анонсе мероприятия.

Помимо представления Жорина жители Оболони также смогут ознакомиться с программой и его планом действий.

Максим Жорин (1989 г.р., Рубежное, Луганская обл.) - украинский военный и политический деятель. Экс-командир полка "Азов", старший лейтенант Национальной гвардии Украины. Глава восточного объединения партии "Национальный корпус".

Как сообщалось, на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Билецкий баллотируется в Верховную Раду под вторым номером по списку объединенных сил националистов (ВО "Свобода").