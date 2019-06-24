Зеленский назначил врио глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций (ОГА).

Соответствующие указы №№428/2019-430/2019 от 24 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

В частности, исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных госадминистраций временно возложено на заместителей глав этих обладминистраций - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности главы Ривненской ОГА стал первый замглавы ОГА Тарас Высоцкий.

Ранее в понедельник Зеленский освободил от должностей глав Житомирской, Ривненской и Черкасской обладминистраций Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.