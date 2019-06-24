Политика

12:16 24.06.2019

ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

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ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

 Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля или отказе в их регистрации до вторника, 25 июня, включительно.

"Не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты и приложенных к нему необходимых документов", - говорится в календарном плане подготовки и проведения внеочередных выборов, прилагающемся к постановлению ЦИК №899 от 24 мая.

При этом, согласно тому же календарному плану, последним днем принятия заявлений был четверг, 20 июня; он завершился в 0:00 в ночь на пятницу.

Речь идет о кандидатах в депутаты как в общегосударственном округе (по партийным спискам), так и в одномандатных округах.

В трехдневный срок после регистрации кандидатов, то есть до пятницы, 28 июня, включительно в газетах "Голос Украины", "Правительственный курьер" и на официальном сайте ЦИК должны быть опубликованы избирательные списки кандидатов в депутаты партий в общегосударственном округе, а в региональных или местных СМИ - сообщения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе. При этом обязательно публикуются решения о регистрации кандидатов.

28 июня - последний день выдачи представителям партий в ЦИК с правом совещательного голоса удостоверений кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе. В случае регистрации лица кандидатом в депутаты в одномандатном округе ему лично до 28 июня должно быть выдано удостоверение кандидата в депутаты вместе с копией решения о регистрации.

Теги: #цик #выборы
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