Политика

11:28 24.06.2019

Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

2 мин читать
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №423/2019 президент подписал 21 июня.

"В состав совета входят: премьер-министр Украины, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины, Министр финансов Украины, Министр юстиции Украины, а также за согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов", - говорится в измененном указом п.5 Положения о Национальном инвестиционном совете.

Совет утвержден указом в составе 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарь – глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахармия. Также в Нацсовет включены замглавы администрации президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник президента Олег Устенко.

В составе Нацсовета после смены его состава остаются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Оксана Маркарова и министр юстиции Павел Петренко.

Остальные 19 человек введены в состав совета по согласию – это президенты, генеральные директоры и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций.

Это президент Государственной нефтяной компании Азербайджана "Socar" Ровнаг Абдуллаев, глава правления компании "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча, гендиректор компании "Unilever NV" (Соединенное королевство) Алан Джоуп, председатель совета директоров "Marubeni Corporation" (Япония) Фумия Кокубу, гендиректор отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc." (США) Джеймс Коулз, глава правления компании "Metro AG" Олаф Кох, гендиректор компании "Engie SA" (Франция) Изабель Кочер.

Также в составе Нацсовета по согласию - председатель правления компании "Louis Dreyfus Holding B.V." (Нидерланды) Маргарита Луи-Дрейфус, председатель правления и гендиректор компании "Cargill Inc." (США) Дэвид МакЛеннан, председатель правления и гендиректор "Arcelor Mittal Limited" Лакшми Миттал, президент и гендиректор группы компаний "Sumitomo Согрей." (Япония) Кунихару Накамура, президент и гендиректор компании "Holtec International, Inc." (США) Крис Сингх и глава Нацбанка Яков Смолий.

В совет включены также председатель правления и гендиректор группы компаний "DP World" (Объединенные Арабские Эмираты) Султан Ахмед Бин Сулайем, гендиректор и президент группы компаний "Vitol Holding B.V." (Нидерланды) Ян Тейлор, главный операционный директор Международной финансовой корпорации Стефани фон Фриденбург, гендиректор компании "Bunge Limited" (США) Грегори Хекман, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти и президент и генеральный директор компании "Posco Daewoo Corporation" (Южная Корея) Ким Янг-Санг.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #кадры #национальный_инвестсовет #указ #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 24.06.2019
Апелляционный суд разблокировал конкурс на главу Государственной таможенной службы

Апелляционный суд разблокировал конкурс на главу Государственной таможенной службы

13:59 22.06.2019
Баканов обсудил в США подготовку визита Зеленского в Вашингтон

Баканов обсудил в США подготовку визита Зеленского в Вашингтон

11:35 22.06.2019
Организаторы "КиевПрайда" сетуют на отсутствие реакции Зеленского и Кличко на агрессию в отношении посетителей их мероприятий

Организаторы "КиевПрайда" сетуют на отсутствие реакции Зеленского и Кличко на агрессию в отношении посетителей их мероприятий

11:17 22.06.2019
Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

16:34 21.06.2019
Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы

Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы

16:30 21.06.2019
Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

16:30 21.06.2019
Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

16:17 21.06.2019
Увольнение Авакова в компетенции Верховной Рады, а не президента

Увольнение Авакова в компетенции Верховной Рады, а не президента

14:47 21.06.2019
Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК с нормами об импичменте

Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК с нормами об импичменте

14:06 21.06.2019
У Зеленского хотят предусмотреть штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов за неперсональное голосование в Раде

У Зеленского хотят предусмотреть штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов за неперсональное голосование в Раде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" Саакашвили

США стоят вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации

Шуфрич требует от НАПК акты по проверке его деклараций, готов давать любые пояснения

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

Партия "Сила и честь" будет защищать свои результаты на выборах в Раду – Смешко

В правительстве Молдовы впервые стало больше женщин, чем мужчин

"Рух новых сил" Саакашвили намерен обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии

Трамп заявил, что его не интересует формат новой возможной ядерной сделки с Ираном

Помпео надеется, что письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет возобновлению переговоров с КНДР

Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате

Помпео направляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсуждать создание глобальной коалиции для противодействия Ирану

РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ

Климкин: Зеленский прошел "разведку боем" на встречах с европейскими лидерами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА