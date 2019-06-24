Политика

10:17 24.06.2019

"Рух новых сил" Саакашвили намерен обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии

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"Рух новых сил" Саакашвили намерен обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии

Лидер партии "Рух новых сил" (РНС) Михеил Саакашвили дал понять, что их политсила будет обжаловать отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке видеокомментарий относительно отказа ЦИК. Он, в частности, отметил, что у партии есть "лучшие юристы, которые будут разруливать ситуацию".

"Всё равно мы прорвемся, всё равно мы пойдем со своим списком на выборы, всё равно мы будем побеждать. (…) Всё получится у нас", - сказал лидер РНС.

На странице партии в Фейсбуке размещен анонс на 12.00 понедельника. На это время в политсиле анонсировали сборы у здания ЦИК.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

В ЦИК пояснили, что внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", созванный 10 июня и утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

В Центризбиркоме заявляют, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии "Рух новых сил" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня направят в Национальную полицию Украины "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".

Теги: #саакашвили #выборы
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