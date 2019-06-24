Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать", - сказал Климкин в интервью "5 каналу".

Он также отметил, что для такой встречи нужна тщательная подготовка.

"Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", - сказал Климкин.