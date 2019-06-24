Политика

02:37 24.06.2019

Помпео направляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсуждать создание глобальной коалиции для противодействия Ирану

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Помпео направляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсуждать создание глобальной коалиции для противодействия Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео вылетает в Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы обсудить ситуацию с Ираном.

"Я уезжаю сегодня. Наши первые остановки будут в Королевстве Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратах, двух великих союзниках в вызове, который представляет Иран, и мы будем говорить с ними о том, как убедиться, что мы все стратегически едины и как мы можем создать глобальную коалицию, коалицию не только во всех странах Персидского залива, но и в Азии, и в Европе, которые понимают этот вызов и готовы противостоять крупнейшему в мире государству-спонсору террора", - сказал Помпео.

Он также напомнил, что в понедельник США примут новые санкции в отношении Ирана.

"Мир должен знать, что мы продолжим добиваться понимания того, что эти усилия, которые мы предпринимаем, направлены на то, чтобы лишить Иран ресурсов для разжигания террора, для создания их системы ядерного оружия, для создания их ракетной программы, мы собираемся лишить их ресурсов, необходимых для этого, тем самым сохраняя американские интересы и американский народ в безопасности во всем мире", - отметил глава госдепа США.

При этом он отказался уточнить, о каких конкретно санкциях идет речь, добавив только, что это будет "еще одна попытка обеспечить, чтобы их возможность не только развивать свою экономику, но и избегать санкций становилась все более и более тяжело реализуемой".

"Мы готовы вести переговоры без предварительных условий. Они точно знают, как нас найти. И я уверен, что в тот самый момент, когда они будут готовы по-настоящему взаимодействовать с нами, мы сможем начать эти разговоры. Я с нетерпением жду этого дня. Президент неоднократно говорил, мы хотим светлого будущего для народа Исламской Республики Иран", - заключил Помпео.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но что в последний момент приказ был отозван. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил удар по Ирану за десять минут до планировавшегося времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником. Также он пообещал ввести дополнительные санкции против Ирана, они должны начать действовать с понедельника.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал увеличивать давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры по ядерному вопросу.

Теги: #иран #сша #помпео #поездка
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