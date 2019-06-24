Политика

02:34 24.06.2019

РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ

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РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Российской Федерации имеются значительные шансы по возврату в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"Шансы значительные. Многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия является такой, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и держать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия", - заявил Климкин в интервью "5 каналу".

Он отметил, что существуют проблемы вокруг возвращения РФ в состав Совета Европы.

"Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблемы не в возвращении как таковом - от того, что там (в Совете Европы - ИФ) будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жарко. Проблема в другом - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией", - сказал глава МИД.

Теги: #рф #украина #климкин #пасе
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