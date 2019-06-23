Политика

21:34 23.06.2019

На выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции

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Представитель оппозиционного "Союза нации" Экрем Имамоглу одержал победу на прошедших в воскресенье повторных муниципальных выборах в Стамбуле, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Согласно данным на основании 97,4% подсчитанных бюллетеней, Имамоглу заручился поддержкой 53,8% голосов избирателей, в то время как его основной конкурент, представитель правящей в стране партии Справедливости и развития Бинали Йылдырым - 45,2% голосов избирателей.

Йылдырым выступил перед прессой сразу после решения ЦИК о снятии запрета на оглашение результатов выборов в Стамбуле.

"На данный момент мой соперник Экрем Имамоглу лидирует на выборах. Поздравляю его. Желаю успехов. Мы готовы помочь Экрему Имамоглу во всех начинаниях во благо жителей Стамбула", - сказал кандидат от правящей партии Турции.

Йылдырым выразил надежду на то, что итоги муниципальных выборов внесут вклад в развитие Стамбула.

Кандидатами на пост главы муниципалитета Стамбула были зарегистрированы: от Партии справедливости и развития - Бинали Йылдырым, от Союза наций в составе Республиканской народной партии и IYI Parti - Экрем Имамоглу, от Партии благоденствия - Недждет Гекчинар и от партии "Ватан" (Родина) - Мустафа Илькер Юджель.

В Стамбуле с 8:00 до 17:00 по местному времени были открыты 31,1 тыс. избирательных участков.

На выборах могли проголосовать 10,5 млн избирателей.

Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение правящей Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу.

ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула кандидату от Республиканской народной партии Турции Экрему Имамоглу и постановил провести перевыборы, напоминает агентство.

Теги: #мэр #турция #стамбул #выборы
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