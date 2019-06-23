Политика

20:19 23.06.2019

Тимошенко: Новая коалиция действий должна дать результат за 100 дней

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Тимошенко: Новая коалиция действий должна дать результат за 100 дней

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена в том, что для изменения старой системы, реальной перестройки и возрождения Украины необходима не только максимальная консолидация проевропейских патриотических сил в парламенте, но и ответственность политиков за свои обещания перед народом, сообщила пресс-служба партии.

По ее словам, у "Батькивщины" уже есть пошаговый план действий для возрождения Украины - Новый курс, который политсила хочет предложить как основу коалиционного соглашения новой коалиции действий.

"Мы считаем, что если люди первые 100 дней после выбора в парламент и формирования правительства не почувствуют результатов - это будет означать снова потерянное время. Это единственная в стране стратегия, которая разрабатывалась последние годы украинскими интеллектуалами: учеными, экономистами, финансистами. И мы предложили новому президенту, чтобы в новой Верховной Раде была создана коалиция действий, потому что обещаний уже достаточно, коалиция действий, где можно совместить новизну и опыт", - заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

Лидер "Батькивщины" считает, что у президента должна быть "миссия собрать всех в одну команду".

"Прекратить делить, разделять по каким-либо признакам. И так же страну объединить. Тогда в парламенте будут мощные силы из людей, которые могут иметь свежий взгляд, из тех опытных профессиональных команд, которые служили и служат стране и которые точно знают, что с первого дня надо делать. И не тренироваться годами, а действовать с первого дня", - отметила Тимошенко.

Она убеждена, что чем быстрее изменится состав Верховной Рады, правительства, руководителей силовых структур, тем быстрее можно будет начать реальные изменения в стране.

"Я твердо верю, что Украина может стать равной среди равных в европейском сообществе. Я хочу этому посвятить свою жизнь, чтобы наше с вами поколение при жизни увидел успешную красивую Украину", - подытожила лидер партии.

 

Теги: #тимошенко #коалиция #украина #выборы
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