Политика

17:44 23.06.2019

Трампа заявил, что его не интересует формат новой возможной ядерной сделки с Ираном

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Трампа заявил, что его не интересует формат новой возможной ядерной сделки с Ираном

Целю нового соглашения с Ираном, по мнению президента США Дональда Трампа, должна стать невозможность наличия у Тегерана ядерного оружия. При этом неважно, считает он, какой эта сделка будет двусторонней или многосторонней.

"Меня не волнует, какой будет эта сделка, она может быть отдельной (заключенной между США и Ираном) или всеобъемлющей. Должен быть достигнут результат - у них не должно быть ядерного оружия", - сказал Трамп в интервью, которое вышло в эфир американского телеканала NBC в воскресенье.

Ранее в июне представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном по иранской проблеме.

"Единственное решение - это новое и лучшее соглашение, которое решает весь спектр угроз Ирана. Эти угрозы изложены в 12 требованиях, которые, как сказал президент Трамп и госсекретарь (Майк Помпео - ИФ), мы готовы обсуждать. Иранские лидеры знают, как с нами связаться", - заявила Ортагус.

В мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, объявил о приостановлении некоторых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

Теги: #сша #трамп #иран
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