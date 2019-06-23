Политика

16:58 23.06.2019

ЦИК обжаловал решение суда, обязавшего ее зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом

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ЦИК обжаловал решение суда, обязавшего ее зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, который 21 июня удовлетворил административный народного депутата Александра Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины от Социалистической партии Украины в одномандатном избирательном округе №93.

"ЦИК не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права. Также Комиссия считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

В связи с этим, пользуясь правом, предоставленным Кодексом административного судопроизводства Украины, ЦИК подала 23 июня апелляционную жалобу на вышеуказанное решение апелляционного админсуда.

Как сообщалось, ЦИК отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская обл.), поскольку им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что в поданных документах Онищенко утверждает, что был делегирован от Украины принимать участие в конных соревнованиях.

Согласно ст.9 закона "О выборах народных депутатов Украины", депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних 5 лет. Проживание в Украине означает: проживание на территории в пределах госграницы; пребывание на судне в плавании под Государственным флагом Украины; пребывание в командировке в заграничных дипломатических учреждениях Украины, международных организациях и их органах; пребывание на полярной станции Украины; пребывание в составе формирований Вооруженных сил Украины, дислоцированных за пределами Украины.

Онищенко подал в суд на данное решение Центризбиркома. В автобиографии как кандидат он указал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

Суд принял эти аргументы и 21 июня удовлетворил ходатайство, обязав ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Сам Онищенко, проживающий на протяжении нескольких лет заграницей, заявил, что намерен вернуться в Украину для участия в судебном процессе, а также баллотироваться в Верховную Раду.

8 февраля 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Бюро завершило расследование в отношении Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа.

Теги: #верховная_рада #цик #суд #выборы #онищенко
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