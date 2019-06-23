Политика

13:02 23.06.2019

Болтон призвал Иран не воспринимать "рассудительность и осторожность" США как слабость

1 мин читать
Болтон призвал Иран не воспринимать "рассудительность и осторожность" США как слабость

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье призвал Тегеран не считать слабостью решение американского президента Дональда Трампа отменить в последний момент удары по Ирану.

"Ни Иран, ни какая-либо другая враждебная сила не должны ошибочно принимать рассудительность и осторожность США за слабость", - сказал Болтон журналистам в воскресенье в Иерусалиме перед встречей с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.

При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

Теги: #сша #болтон #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:31 23.06.2019
США интенсифицируют давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры – Помпео

США интенсифицируют давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры – Помпео

23:30 22.06.2019
США введут новые санкции против Ирана в понедельник – Трамп

США введут новые санкции против Ирана в понедельник – Трамп

13:59 22.06.2019
Баканов обсудил в США подготовку визита Зеленского в Вашингтон

Баканов обсудил в США подготовку визита Зеленского в Вашингтон

06:25 22.06.2019
Помпео вновь обвинил Иран в финансировании терроризма и пригрозил дополнительными мерами против Тегерана

Помпео вновь обвинил Иран в финансировании терроризма и пригрозил дополнительными мерами против Тегерана

03:51 22.06.2019
Трамп подтвердил, что не хочет войны с Ираном и готов к переговорам – ТВ

Трамп подтвердил, что не хочет войны с Ираном и готов к переговорам – ТВ

22:08 21.06.2019
В Конгрессе США выступили против эскалации ситуации с Ираном

В Конгрессе США выступили против эскалации ситуации с Ираном

21:43 21.06.2019
Трамп продлил на год санкции против КНДР

Трамп продлил на год санкции против КНДР

20:26 21.06.2019
США внесли пять китайских IT-организаций в санкционный список

США внесли пять китайских IT-организаций в санкционный список

16:34 21.06.2019
Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени

Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени

06:53 21.06.2019
Палата представителей США утвердила законопроекты по $700 млн для Украины

Палата представителей США утвердила законопроекты по $700 млн для Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шуфрич требует от НАПК акты по проверке его деклараций, готов давать любые пояснения

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

Обвинения представителей части судейского корпуса в адрес АП связаны с их желанием сохраниться в системе – заявление

Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа" по одному из округов Львова

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК отказала в регистрации кандидатов в нардепы по списку Компартии Украины

ЦИК зарегистрировала еще 305 кандидатов-мажоритарщиков и 153 кандидатов по спискам партий

Нынешняя власть ничего не делает для восстановления мира в Украине, заявляют в "Оппозиционной платформе - за жизнь"

Реформа децентрализации сделала неотложной смену административно-территориального устройства страны Зубко

Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

Шуфрич требует от НАПК акты по проверке его деклараций, готов давать любые пояснения

46% посетителей судов доверяет судебной системе – исследование Центра Разумкова

​​​​​​​Директор по корпоративным отношениям "Интерпайпа" баллотируется в Раду по мажоритарке в Днепре от партии "Слуга народа"

Суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА