Политика

11:16 23.06.2019

США стоят вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации

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США стоят вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор пожелал участникам Марша равенства в центре Киева безопасного и приятного дня, добавив, что США поддерживают украинцев, которые стремятся к отсутствию дискриминации.

"Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор: "Желаю всем участникам марша Киев Прайд безопасного, приятного и прекрасного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации", - сообщает посольство США в Украине в Твиттер в воскресенье.

Теги: #сша #уильям_тейлор
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Интерфакс-Украина
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