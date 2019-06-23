США стоят вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор пожелал участникам Марша равенства в центре Киева безопасного и приятного дня, добавив, что США поддерживают украинцев, которые стремятся к отсутствию дискриминации.

"Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор: "Желаю всем участникам марша Киев Прайд безопасного, приятного и прекрасного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации", - сообщает посольство США в Украине в Твиттер в воскресенье.