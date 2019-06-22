Нынешняя власть ничего не делает для восстановления мира в Украине, заявляют в "Оппозиционной платформе - за жизнь"

Нынешний антивоенный призыв президента Украины Владимира Зеленского остаётся только словами в то время как люди ждут от него реальных действий, ведь именно поэтому за него проголосовали 70% украинцев, а не 25, как за пятого президента Петра Порошенко, заявляют в партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

"В день скорби и чествования памяти жертв второй мировой войны в Украине мы заявляем: война — это огромная трагедия для страны, для каждой семьи, для украинского народа. В годы великой отечественной Украина понесла тяжелейшие потери. За освобождение Украины от фашизма на фронтах сражалось более 7 миллионов украинцев и более полутора миллионов не вернулись с войны домой. Украина потеряла каждого пятого жителя. Героизм нашего народа и огромные потери, понесенные в борьбе с национал-социализмом, заслуживают того, чтобы о них помнили новые поколения украинцев", - говорится в обнародованном в субботу заявлении политсилы.

Поэтому, заявляют в "Оппозиционной платформе - за жизнь", главная цель партии - восстановить мир на Донбассе - сегодня должна стать общей для всех ответственных политиков.

"Но для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз. Люди ждут от президента Зеленского конкретных действий. Нужна политическая воля для начала прямых переговоров в четырехугольнике Киев — Донецк — Луганск— Москва. Необходима конкретная работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Нужна дорожная карта к миру", - говорится в заявлении.

В партии подчеркивают, что украинскому народу мир нужен уже сейчас и постоянно работают над этим.

"У "Оппозиционной платформы — за жизнь" есть План урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Этот мирный план – реальный механизм для восстановления мира. Но сегодня мы уже с сожалением констатируем, что нынешняя власть ничем не отличается от режима Порошенко и не делает ничего конкретного для восстановления мира в Украине", - считают в политсиле.