Политика

15:12 22.06.2019

Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

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Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

Лидер фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу, сообщил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина».

"По мажоритарному округу от Оппозиционного блока пойдет Вадим Владиславович Новинский – известный промышленник, работодатель и меценат", - сообщает пресс-служба "Оппоблока" со ссылкой на Мураева.

При этом одномандатный округ, где намерен баллотироваться Новинский, в партии пока не называют.

Выборы назначены на 21 июля. 25 июня Центризбирком должен завершить регистрацию кандидатов в депутаты.

Теги: #украина #выборы #новинский
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