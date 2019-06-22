Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

Лидер фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу, сообщил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина».

"По мажоритарному округу от Оппозиционного блока пойдет Вадим Владиславович Новинский – известный промышленник, работодатель и меценат", - сообщает пресс-служба "Оппоблока" со ссылкой на Мураева.

При этом одномандатный округ, где намерен баллотироваться Новинский, в партии пока не называют.

Выборы назначены на 21 июля. 25 июня Центризбирком должен завершить регистрацию кандидатов в депутаты.