Политика

14:50 22.06.2019

46% посетителей судов доверяет судебной системе – исследование Центра Разумкова

1 мин читать
46% посетителей судов доверяет судебной системе – исследование Центра Разумкова

71,6% опрошенных признают, что решение суда, в котором они принимали участие, было законным и справедливым. Об этом говорится в отчете «Отношение граждан к судебной системе», презентованном 21 июня в Киеве Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. 

При этом 35,6 % опрошенных выступали в судебных процессах истцами, 18% - ответчиками, 8,5% - подсудимыми, 7,8% - потерпевшими, 14,8% - свидетелями, а 15,3 % относились к членам семьи участника судебного процесса.

Опрос участников судебных заседаний проводился на выходе из помещений судов с 11 по 25 февраля 2019 года. Исследование проводилось на выходе из 100 судов, суммарно было опрошено 1107 респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Ранее, Совет Европы провел экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 год и положительно отозвался о ее результатах.

Напомним, судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.

Опрос проводился на выходе из помещений судов.

Теги: #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 21.06.2019
Глава Совета судей заявляет о давлении Администрации президента

Глава Совета судей заявляет о давлении Администрации президента

18:02 21.06.2019
Решение КС о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах обнародовано на сайте суда

Решение КС о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах обнародовано на сайте суда

15:44 21.06.2019
Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 – Центр Разумкова

Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 – Центр Разумкова

11:11 21.06.2019
Суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах в Украине

Суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах в Украине

22:41 20.06.2019
Суд 21 июня рассмотрит иск Саакашвили об установлении факта его проживания в Украине для регистрации кандидатом в депутаты

Суд 21 июня рассмотрит иск Саакашвили об установлении факта его проживания в Украине для регистрации кандидатом в депутаты

16:42 20.06.2019
Порошенко: Иск украинского филиала РПЦ об отмене госрегистрации ПЦУ требует внимания президента и СНБО

Порошенко: Иск украинского филиала РПЦ об отмене госрегистрации ПЦУ требует внимания президента и СНБО

15:31 20.06.2019
Зеленский обещает в ближайшее время представить план по преодолению коррупции в судах

Зеленский обещает в ближайшее время представить план по преодолению коррупции в судах

14:49 20.06.2019
В Окружной админсуд Киева поступил иск об увольнении руководителя "Укравтодора"

В Окружной админсуд Киева поступил иск об увольнении руководителя "Укравтодора"

08:11 20.06.2019
Суд вернул Мосийчуку поданный им иск о запрете проведения "КиевПрайд"

Суд вернул Мосийчуку поданный им иск о запрете проведения "КиевПрайд"

17:47 19.06.2019
Суд признал незаконным решение набсовета НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания

Суд признал незаконным решение набсовета НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

Обвинения представителей части судейского корпуса в адрес АП связаны с их желанием сохраниться в системе – заявление

Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа" по одному из округов Львова

ПОСЛЕДНЕЕ

Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

Шуфрич требует от НАПК акты по проверке его деклараций, готов давать любые пояснения

​​​​​​​Директор по корпоративным отношениям "Интерпайпа" баллотируется в Раду по мажоритарке в Днепре от партии "Слуга народа"

Баканов обсудил в США подготовку визита Зеленского в Вашингтон

Суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

"Батькивщина" и Всеукраинская Платформа Донбасса договорились о совместных действиях для помощи переселенцам

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА