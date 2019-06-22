​​​​​​​Директор по корпоративным отношениям "Интерпайпа" баллотируется в Раду по мажоритарке в Днепре от партии "Слуга народа"

Директор по корпоративным отношениям дирекции по корпоративным отношениям международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу в Днепре от партии "Слуга народа".

"В моей жизни произошли изменения. Иду в политику. Буду выдвигаться в Раду по мажоритарному округу, где находятся наши заводы, - это Индустриальный и Самарский районы Днепра, левый берег", - написал Кисилевский на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, ему выпал шанс что-то изменить в стране и он хочет им воспользоваться.

"Могу только догадываться, в какое болото мне предстоит залезть. К большому объему работы я привычный. А вот что меня действительно беспокоит - можно ли там остаться человеком. Буду рассказывать, ну и вы тоже следите", - обратился Кисилевский к пользователям соцсети.

"Иду от партии "Слуга народа" Вчера сдали документы в ЦИК. В связи с этим в моем Фейсбуке вслед за реальной жизнью появится политика, от которой я всегда держался в стороне. Не серчайте :) Рассчитываю на Вашу поддержку", - резюмировал Кисилевский, приложив ссылку кандидатов от партии "Слуга народа" в Днепре.

Кисилевский назначен начальником управления корпоративных отношений "Интерпайпа" в марте 2011 года, до этого работал эккаунт-директором PR-агентства Noblet Media CIS. Также является членом наблюдательного совета ЧАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" ("Интерпайп НМТЗ", Днепропетровская обл.), входящего в ТКК "Интерпайп".

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.