Суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Шестой апелляционный административный суд на заседании 21 июня принял решение, которым обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать народного депутата Александра Онищенко кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах, сообщает проект "Слидство.инфо" со ссылкой на решение суда.

Ранее ЦИК отказалась регистрировать Онищенко из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине в течение последних 5 лет, так как он покинул страну в 2016 году.

Онищенко подал в суд на данное решение Центризбиркома. В автобиографии как кандидат он указал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

Суд принял эти аргументы и удовлетворил ходатайство. "Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время", - сказано в решении суда.

Как сообщалось, ЦИК отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская обл.), поскольку им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что в поданных документах Онищенко утверждает, что был делегирован от Украины принимать участие в конных соревнованиях.

Согласно ст.9 закона "О выборах народных депутатов Украины", депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних 5 лет. Проживание в Украине означает: проживание на территории в пределах госграницы; пребывание на судне в плавании под Государственным флагом Украины; пребывание в командировке в заграничных дипломатических учреждениях Украины, международных организациях и их органах; пребывание на полярной станции Украины; пребывание в составе формирований Вооруженных сил Украины, дислоцированных за пределами Украины.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Сам Онищенко, проживающий на протяжении нескольких лет заграницей, заявил, что намерен вернуться в Украину для участия в судебном процессе, а также баллотироваться в Верховную Раду.

8 февраля 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Бюро завершило расследование в отношении Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа.