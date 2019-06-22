Политика

11:01 22.06.2019

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

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В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

В Государственное бюро расследований (ГБР) поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное нардепами Василием Нимченко и Нестором Шуфричем (оба – фракция "Оппозиционный блок"), о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман совершили захват государственной власти.

"По информации ZN.UA, с месяц назад в Государственное бюро расследований поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное депутатами Василием Нимченко (кстати, судьей КС в отставке) и Нестором Шуфричем. В нем парламентарии, связанные с Медведчуком, утверждают: экс-президент Порошенко, спикер Парубий и премьер Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...", - говорится в статье Виктории Морозовой, опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Заявители утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в парламенте отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Конституции. Депутаты считают это прямым нарушением Основного закона и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

В Едином государственном реестре судебных решений содержится определение Шевченковского районного суда Киева от 7 июня, которое по жалобе народного депутата Нимченко обязывает ГБР открыть производство относительно совершения преступлений высшими должностными лицами государства (президентом Украины. премьер-министром и председателем Верховной Рады), предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В определении отмечается, что депутатское обращение Нимченко (лицо 1) и еще одного народного депутата (лицо 8) было направлено в ГБР 27 мая, однако в установленный срок ГБР не начало уголовное производство.

Депутаты утверждали, что высшие должностные лица государства совершили преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.2 ст.364 УК Украины.

Шевченковский райсуд удовлетворил жалобу Нимченко на бездействие уполномоченного лица ГБР, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #гройсман #парубий #оппоблок #гбр #украина #порошенко
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