Политика

11:07 22.06.2019

"Батькивщина" и Всеукраинская Платформа Донбасса договорились о совместных действиях для помощи переселенцам

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Общественное объединение "Всеукраинская Платформа Донбасса" и партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко подписали меморандум о сотрудничестве в законотворческой сфере в новоизбранном парламенте: правозащитники и народные депутаты приняли на себя обязательства совместно лоббировать законопроекты, которые помогут разрешить проблемы жителей Донбасса и переселенцев.


Подписание меморандума состоялось 20 июня 2019 года в Международный День Беженцев. Документ предусматривает разработку и закрепление государственной стратегии помощи жителям Донбасса, поэтапную реализацию комплексной политики по восстановлению мира и территориальной целостности Украины.
"Недопустимо агрессивное отношение к людям, невнимательность, отстраненность от проблем. Новая власть обязана совсем по-другому на это посмотреть и предпринять реальные шаги для помощи всем своим гражданам", - считает Тимошенко.
"Острыми проблемами для украинцев из Донбасса являются: отсутствие постоянного жилья, ограничения в пересечении линии разграничения, законодательные пробелы в оформлении документов удостоверяющих личность, невыплата пенсий", - заявил глава ОО "Всеукраинская Платформа Донбасса" Геннадий Борисичев.

Стороны пришли к согласию о необходимости создания международного фонда восстановления и развития Донбасса, где донорские средства будут использованы исключительно по целевому назначению.
"За последние пять лет, международные доноры предоставили властям Украины около $1 млрд в качестве помощи для поддержки пострадавших жителей Донбасса и поврежденной инфраструктуры. Однако потрачены они были неэффективны, часть денег была разворована, а часть просто перераспределена на другие нужды государства, что является преступлением против пострадавших людей; кроме того, это подрывает доверие к Украине со стороны государств-доноров", - отметил Борисичев.
Всеукраинская платформа Донбасса - общественный союз, который объединил организации и коалиции вынужденных переселенцев с целью защиты и восстановления их прав.

Теги: #борисичевгеннадий #юлиятимошенко #всеукраинскаяплатформадонбасса #меморандум
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