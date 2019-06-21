Политика

17:58 21.06.2019

Два журналиста "1+1" баллотируются от "Слуги народа" в Киевской области

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Два журналиста "1+1" баллотируются от "Слуги народа" в Киевской области

Партия "Слуга народа" опубликовала список своих мажоритарных кандидатов в 9 округах Киевской области.

В частности, по округу №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы) баллотируется ведущий и продюсер программ телеканала "1+1", блогер Александр Дубинский. Как известно, по этому округу баллотируются первый замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в нынешней Верховной Раде Игорь Кононенко и народный депутат Игорь Мосийчук, который недавно вышел из Радикальной партии Олега Ляшко.

В округе №96 (Вышгород, Буча, Славутич) баллотируется специальный корреспондент, журналист-расследователь канала "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк.

Теги: #дубинский #слуга_народа #выборы
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