Политика

21:12 21.06.2019

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

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"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

Партия "Слуга народа" опубликовала данные о своих кандидатах в одномандатных округах Донецкой и Луганской областей на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Среди 12 кандидатов в Донецкой области по округу №49 (Дружковка, Константиновка) идёт известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.

Как известно, по этому округу будет баллотироваться в народные депутаты глава политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников.

Теги: #сивохо #слуга_народа #выборы
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