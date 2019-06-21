"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

Партия "Слуга народа" опубликовала данные о своих кандидатах в одномандатных округах Донецкой и Луганской областей на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Среди 12 кандидатов в Донецкой области по округу №49 (Дружковка, Константиновка) идёт известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.

Как известно, по этому округу будет баллотироваться в народные депутаты глава политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников.