Политика

18:32 21.06.2019

Новинский уверен в отмене закона о функционировании украинского языка в КС

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Новинский уверен в отмене закона о функционировании украинского языка в КС

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский уверен, что закон об обеспечении функционировании украинского языка как государственного будет отменен.

Как сообщается на официальном сайте партии в пятницу, Новинский и народный депутат Украины Александр Долженков передали в Конституционный суд Украины от имени 51 народного депутата представление о признании противоречащим Конституции "языкового закона".

По мнению авторов представления, закон нарушает гарантированное Конституцией право граждан говорить и обучаться на родном языке и дискриминирует граждан по языковому признаку, фактически вводя запрет на использование русского языка и языков других национальных меньшинств.

По словам Долженкова, Конституция Украины и международные договоры гарантируют свободное развитие, использование и защиту языков всех наций, проживающих на территории Украины. "Закон дискриминирует по языковому признаку 40% всего населения страны - русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством. Наряду с украинским языком закон предполагает функционирование только крымскотатарского языка, английского языка и других официальных языков ЕС, которые не распространены в Украине. Мы будем защищать эти нарушенные права наших избирателей", - заявил он.

Новинский, комментируя конституционное представление, заявил, что Украина является многонациональной двуязычной страной, а политсила стоит "на позиции соблюдения конституционных прав".

"Мы за украинский язык как государственный, за развитие русского языка, за доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств. Но мы против разжигания в Украине еще и языковой войны. Языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями, вынесен на голосование, нарушив четко описанную Регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты кнопкодавства, из-за чего, напомню, год назад Конституционный Суд отменил предыдущий языковый закон", - добавил политик.

Теги: #языковой_закон #новинский #кс
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