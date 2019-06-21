Политика

18:32 21.06.2019

Вакарчук выступил против приватизации Донбасса олигархами

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Вакарчук выступил против приватизации Донбасса олигархами

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет о недопустимости предоставления олигархам особых условий в восстановлении пострадавших от боевых действий восточных регионов Украины, отмечая, что это грозит их приватизацией ограниченным кругом лиц.

"Я полностью разделяю желание президента Зеленского восстановить инфраструктуру Донбасса. Нам надо вернуть людям достойную жизнь. Строить дороги, школы, больницы. Но можно ли позволять олигархам приватизировать целый регион? До войны Донбасс был полностью под контролем олигархов, которые не допускали туда других инвесторов, и в результате мы потеряли часть Донбасса", - говорится в заявлении Вакарчука о намерениях олигархов инвестировать в восстановление Донбасса, опубликованном на его странице в пятницу.

"Нельзя позволять олигархам выторговывать для себя особые условия. Надо заставить их жить по тем же правилам, что и все, заставить олигархов честно платить налоги в Украине. Наполнив бюджет, государство сможет самостоятельно вкладываться в развитие инфраструктуры Донбасса и в восстановление деоккупированных территорий, когда придет время. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы так и произошло", - добавил он.

Теги: #вакарчук #донбасс
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