Политика

18:22 21.06.2019

Глава Совета судей заявляет о давлении Администрации президента

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Глава Совета судей Украины и судья Верховного суда Олег Ткачук обвинил Администрацию президента в попытках сорвать заседание Совета, намеченное на 21 июня. По словам Олега Ткачука, на этом заседании будет рассматриваться вопрос о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей Конституционного суда Украины и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

«Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из Администрации Президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания Совета судей», - говорится в заявлении Олега Ткачука, опубликованном пресс-службой Совета судей.

По мнению Олега Ткачука, действия представителей, АП не согласуются с принципами демократии, свидетельствуют о реальной угрозе для судебной власти и являются прецедентом. Глава Совета судей также уточнил, что намерения АП влиять на судебную власть были выражены публично заместителем главы АП Русланом Рябошапкой.

«Попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, было продемонстрировано 19 июня 2019 во время встречи заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Украины Вадима Бутенко. Никогда раньше работники аппарата Администрации Президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти», - заявил Олег Ткачук.

Глава Совета судей охарактеризовал происходящее как «попытки отдельных должностных лиц подчинить себе судебную власть». А также призвал президента и руководителей правоохранительных органов срочно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

«В связи с этим считаю своим гражданским и судейским долгом обратиться к Президенту Украины, Генеральному прокурору и директору Государственного бюро расследований с требованием принятия срочных, неотложных мер с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса Президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности, - заявил Олег Ткачук.

Кроме того, глава Совета судей обратился к СМИ, общественным организациям и международными правовым институтам, подчеркнув, что от их позиции зависит правовое и социальное развитие государства.

«Все средства массовой информации, общественные организации, граждане Украины и международные учреждения, занимающиеся вопросами судебной реформы, прошу обратить внимание на проблему, возникшую в обществе, и стать на защиту демократии и судебной власти, как ее составной части. От вашей воли, от ваших действий и устремлений зависит ли наше государство развиваться как правовая и социальная», - глава отметил Совета судей.

Теги: #суд
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