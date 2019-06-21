Решение КС о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах обнародовано на сайте суда

Решение Конституционного суда (КС) Украины о признании конституционным указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля обнародовано на сайте суда в пятницу.

"…Конституционный суд Украины решил: 1. Признать таким, что соответствует Конституции Украины (является конституционным), указ президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года №303/2019", - говорится в решении.

Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Накануне отдел коммуникаций КС и правового мониторинга сообщил о принятии данного решения. Приводились основания для принятия такого решения.

Согласно сообщению, в голосовании приняли участие 16 судей Конституционного суда Украины. При этом о том, сколько именно судей поддержали такое решение, не говорится. Как ранее в этот день стало известно агентству "Интерфакс-Украина", за признание указа конституционным отдали свои голоса 11 судей КС из 17, против – 5.

Как сообщалось, президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п.1 ч.1 ст.90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта – отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.