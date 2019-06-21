Политика

17:24 21.06.2019

Парубий обсудил с Тейлором финансовую поддержку украинской армии и противодействие строительству "Северного потока-2"

2 мин читать
Парубий обсудил с Тейлором финансовую поддержку украинской армии и противодействие строительству "Северного потока-2"

Финансовая помощь США украинской армии позволяет не только укрепить сектор безопасности, но имеет важное символическое значение, подчеркнул председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с временным поверенным по делам США в Украине Уильямом Тейлором.

"Нам было бы очень трудно удержать российскую агрессию если бы не постоянная твердая поддержка США как в международном, так и в двухстороннего измерении. И заключительное решение Палаты представителей о выделении Украине 700 млн долларов стало очередным подтверждением нашего стратегического партнерства", - сказал спикер.

Он поблагодарил США за стратегическую помощь, которую Украина получает в последние годы. "Очень важно, что, в том числе, Министерство обороны уже выделило 250 млн долларов для Вооруженных Сил Украины, для военно-морского флота. Это позволит нам существенно укрепить украинский сектор безопасности, но это также важный символический акт", - сказал Парубий.

Кроме того, он подчеркнул, что для Киева в гибридной агрессии РФ очень важным является фактор энергетики, при помощи которого Москва на протяжении многих десятилетий шантажировала соседние государства. "Потому для нас была очень принципиальной позиций относительно "Северного потока-2", относительно санкций в связи с реализацией этого проекта", - подчеркнул Парубий.

В свою очередь Тейлор в контексте выделения финансовой помощи украинскому оборонному сектору отметил, что конгресс США гордится тем, что предоставляет Украине "еще больше поддержки", а также поддерживает ее больше, чем другие учреждения в Вашингтоне.

"Вы упомянули очень важную тему "Северного потока – 2". Мы разделяем ваши беспокойства относительно этого проекта. В частности в Конгрессе, я имею в виду прежде всего Сенат, продвигается рассмотрение законодательного акта, который направлен на противодействие строительства этого проекта. И как мне приходилось слышать и видеть воочию здесь сейчас время принятия исторически важных решений для Украины, время для того, чтобы двигаться вперед", - сказал Тейлор.

Теги: #северный_поток_2 #парубий #уильям_тейлор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 21.06.2019
Парубий поблагодарил студентов КНУ им.Шевченко, вышедших на протест из-за назначения Портнова

Парубий поблагодарил студентов КНУ им.Шевченко, вышедших на протест из-за назначения Портнова

15:52 18.06.2019
Климкин о временном поверенном в делах США Тейлоре: Старый друг лучше новых двух

Климкин о временном поверенном в делах США Тейлоре: Старый друг лучше новых двух

15:34 18.06.2019
Зеленский: Не секрет, что позиции Украины и Германии относительно "Северного потока-2" являются диаметрально противоположными

Зеленский: Не секрет, что позиции Украины и Германии относительно "Северного потока-2" являются диаметрально противоположными

14:23 18.06.2019
Парубий рекомендовал инициировать внеочередное заседание Рады желающим рассматривать вопросы помимо Избирательного кодекса

Парубий рекомендовал инициировать внеочередное заседание Рады желающим рассматривать вопросы помимо Избирательного кодекса

11:25 18.06.2019
Парубий обеспокоен покупкой украинских телеканалов представителями "пророссийских политсил"

Парубий обеспокоен покупкой украинских телеканалов представителями "пророссийских политсил"

10:55 18.06.2019
Парубий надеется на рассмотрение всех правок к Избирательному кодексу на текущей неделе

Парубий надеется на рассмотрение всех правок к Избирательному кодексу на текущей неделе

10:13 18.06.2019
Посол Уильям Тейлор прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

Посол Уильям Тейлор прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

11:09 17.06.2019
Победившие на выборах в Дании социал-демократы вновь изучат вопрос с "Северным потоком-2" - СМИ

Победившие на выборах в Дании социал-демократы вновь изучат вопрос с "Северным потоком-2" - СМИ

14:17 14.06.2019
Парубий сообщил, что передал в КС документы, подтверждающий наличие коалиции до выхода "Народного фронта"

Парубий сообщил, что передал в КС документы, подтверждающий наличие коалиции до выхода "Народного фронта"

09:57 14.06.2019
Американский сенатор внес в Конгресс законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Американский сенатор внес в Конгресс законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Увольнение Авакова в компетенции Верховной Рады, а не президента

Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК с нормами об импичменте

Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении персонального голосования нардепами

Суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах в Украине

Лидеры ЕС призвали Россию освободить украинских моряков, осудили русскую паспортизацию украинцев и высказались за скорейшее возобновление переговоров для выполнения Минских соглашений

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение КС о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах обнародовано на сайте суда

Мы будем бороться за наш Крым до победы – Порошенко на встрече с отцом похищенного крымчанина

Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени

Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Увольнение Авакова в компетенции Верховной Рады, а не президента

Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 – Центр Разумкова

В Раду могут пройти шесть партий, лидирует "Слуга народа"

Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК с нормами об импичменте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА