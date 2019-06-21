Политика

16:57 21.06.2019

Мы будем бороться за наш Крым до победы – Порошенко на встрече с отцом похищенного крымчанина

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Мы будем бороться за наш Крым до победы – Порошенко на встрече с отцом похищенного крымчанина

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с отцом похищенного российскими силовиками в Крыму Эрвина Ибрагимова Умером Ибрагимовым и заверил его, что намерен и далее бороться за возвращение Крыма, сообщает пресс-служба партии.

"Для меня история Умера Ибрагимова - не просто история борьбы. Его история о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют". Оккупанты никогда не останавливаются, они пытают наших людей в Крыму и на Донбассе, забирая у них самое дорогое. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы простить и забыть. И я попросил Умера Ибрагимова передать всем нашим собратьям в Крыму, что мы никогда не простим и не сдадимся, и будем бороться за наш Крым до победы", - цитирует лидера партии пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что Ибрагимов летит в Португалию на футбольный матч имени его сына, который организовывает украинская диаспора, и Порошенко помог организовать поездку.

Пресс-служба напоминает, что в 2016 году подконтрольные РФ силовики похитили Эрвина Ибрагимова. И до сих пор нет сведений о его местонахождении, оккупационная власть не расследует похищение. При этом отцу похищенного крымчанина неоднократно угрожали.

Теги: #крым #порошенко
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